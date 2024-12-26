Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:41, 26 декабря 2024Бывший СССР

Лукашенко с Путиным обсудили личное и глобальное

Лукашенко: на встрече с Путиным обсудили личное, государственное и глобальное
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чем общался с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Время Первого».

«Когда старший брат с младшим встречаются, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, и о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — рассказал Лукашенко, какие темы обсудили представители Москвы и Минска.

Белорусский лидер добавил, что передал Путину «приветы с Ближнего Востока».

Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии 25 декабря общались один на один полтора часа. Их разговор состоялся после убытия остальных представителей стран СНГ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Россиянка вышла замуж, приняла ислам и вывесила обращение к мужчинам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше