Лукашенко с Путиным обсудили личное и глобальное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, о чем общался с российским лидером Владимиром Путиным на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «Время Первого».
«Когда старший брат с младшим встречаются, тематика слишком обширная. Поэтому говорили обо всем: и о личном, и о государственном, и о проблемах не только межгосударственных, но и глобальных. Сейчас как раз в тему», — рассказал Лукашенко, какие темы обсудили представители Москвы и Минска.
Белорусский лидер добавил, что передал Путину «приветы с Ближнего Востока».
Ранее стало известно, что президенты России и Белоруссии 25 декабря общались один на один полтора часа. Их разговор состоялся после убытия остальных представителей стран СНГ.