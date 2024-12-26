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14:48, 26 декабря 2024Россия

Медведев назвал число учащихся в российских школах детей мигрантов

Медведев: в российских школах учатся более 200 тысяч детей мигрантов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В российских школах учатся более 200 тысяч детей мигрантов. Такие данные раскрыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

«Пребывание семей мигрантов в России связано с необходимостью обучения детей иностранных работников в российской школе. Таких детей в образовательных организациях много. По данным Минпросвещения, свыше 200 тысяч», — сказал он.

По словам политика, у более чем 40 процентов детей мигрантов наблюдаются трудности с владением русским языком.

20 декабря Совет Федерации одобрил закон о запрете принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Теперь перед зачислением в школу в обязательном порядке будет проверяться законность нахождения ребенка в России, а также уровень знания им русского языка.

Тестирование будет бесплатным, его будут проводить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

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