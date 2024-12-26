Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:41, 26 декабря 2024Экономика

На Украине раскрыли размер помощи от одного из ключевых союзников

Премьер Шмыгаль: Украина получила от Японии 1,2 млрд долларов в ноябре-декабре
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В ноябре-декабре власти Украины получили от Японии, считающейся одним из ключевых союзников Киева, финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Вышеуказанные денежные средства были отправлены через проекты Всемирного банка, уточнил глава правительства. Финансовая помощь была направлена на различные цели в социальной, медицинской и образовательной сфере. Кроме того, эти деньги используют для восстановления и поддержки местного бизнеса и предприятий, резюмировал Шмыгаль.

Украинский премьер поблагодарил партнеров из Японии и Всемирного банка за оказанную поддержку. Полученные средства, заверил он, пойдут «на укрепление и развитие Украины», заключил Шмыгаль.

Ранее он сообщил о получении властями Украины первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных в западных странах российских активов. Подобную кредитную помощь стране, пояснил он, оказали власти США. До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен объявила о предоставлении Киеву кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов с дальнейшим погашением за счет доходов от заблокированных активов Центробанка (ЦБ) РФ. Она отметила, что подобная мера «обеспечит Украине критически важную поддержку».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Глубоко окопались». Командир «Ахмата» рассказал об обустройстве оборонительного рубежа ВСУ в Курской области

      Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

      Банк России нашел причину декабрьского ослабления рубля

      Путин повысил ряд штрафов для автомобилистов

      Звезда Comedy Club разбил машину в Москве

      Российская звезда «Игры престолов» женился

      Израиль ударил по электростанции в столице Йемена

      Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

      Россиян предупредили о подорожании некоторых автомобилей

      Путин назвал приоритетную общенациональную цель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше