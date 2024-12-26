На Украине раскрыли размер помощи от одного из ключевых союзников

Премьер Шмыгаль: Украина получила от Японии 1,2 млрд долларов в ноябре-декабре

В ноябре-декабре власти Украины получили от Японии, считающейся одним из ключевых союзников Киева, финансовую помощь в размере 1,2 миллиарда долларов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр республики Денис Шмыгаль.

Вышеуказанные денежные средства были отправлены через проекты Всемирного банка, уточнил глава правительства. Финансовая помощь была направлена на различные цели в социальной, медицинской и образовательной сфере. Кроме того, эти деньги используют для восстановления и поддержки местного бизнеса и предприятий, резюмировал Шмыгаль.

Украинский премьер поблагодарил партнеров из Японии и Всемирного банка за оказанную поддержку. Полученные средства, заверил он, пойдут «на укрепление и развитие Украины», заключил Шмыгаль.

Ранее он сообщил о получении властями Украины первого миллиарда долларов, обеспеченного доходами от замороженных в западных странах российских активов. Подобную кредитную помощь стране, пояснил он, оказали власти США. До этого глава американского Минфина Джанет Йеллен объявила о предоставлении Киеву кредита на общую сумму в 20 миллиардов долларов с дальнейшим погашением за счет доходов от заблокированных активов Центробанка (ЦБ) РФ. Она отметила, что подобная мера «обеспечит Украине критически важную поддержку».