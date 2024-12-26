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21:35, 26 декабря 2024Бывший СССР

На Украине избрали меру пресечения главе ячейки партии Виталия Кличко

Украинский суд арестовал главу одесской ячейки партии «Удар Кличко» Суханова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога подозреваемому в получении взятки главе одесской ячейки партии «Удар Виталия Кличко» Александру Суханову, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 миллионов гривен», — говорится в заявлении.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве за взятку руководителя одной из областных ячеек известной политической партии Суханова. Отмечается, что за миллион долларов он предлагал провести через КГВА решения для аренды участка на набережной Днепра.

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