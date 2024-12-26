На Украине избрали меру пресечения главе ячейки партии Виталия Кличко

Украинский суд арестовал главу одесской ячейки партии «Удар Кличко» Суханова

Украинский суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога подозреваемому в получении взятки главе одесской ячейки партии «Удар Виталия Кличко» Александру Суханову, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Суханову суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 37 миллионов гривен», — говорится в заявлении.

Ранее Служба безопасности Украины задержала в Киеве за взятку руководителя одной из областных ячеек известной политической партии Суханова. Отмечается, что за миллион долларов он предлагал провести через КГВА решения для аренды участка на набережной Днепра.