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21:36, 26 декабря 2024Мир

На Западе заявили о неспособности Европы соблюдать санкции против России

NYT: страны Европы не способны соблюдать санкции против России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Страны Европы не способны или же не желают строго соблюдать антироссийские санкции. Такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, и это приносит РФ значительные финансовые поступления, пишет The New York Times.

«Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине», — сказано в статье.

Также издание написало, что европейские страны так и не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Киеву. Кроме того, журналисты раскритиковали администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.

24 декабря издание The Washington Post написало, что Байден запланировал новые, масштабные санкции против российского энергосектора. Журналисты считают, что это обеспечит команду избранного президента Дональда Трампа большим количеством рычагов влияния в ходе возможных переговоров с российскими властями.

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