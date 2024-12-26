На Западе заявили о неспособности Европы соблюдать санкции против России

Страны Европы не способны или же не желают строго соблюдать антироссийские санкции. Такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, и это приносит РФ значительные финансовые поступления, пишет The New York Times.
«Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине», — сказано в статье.
Также издание написало, что европейские страны так и не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Киеву. Кроме того, журналисты раскритиковали администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.
24 декабря издание The Washington Post написало, что Байден запланировал новые, масштабные санкции против российского энергосектора. Журналисты считают, что это обеспечит команду избранного президента Дональда Трампа большим количеством рычагов влияния в ходе возможных переговоров с российскими властями.