На Западе заявили о неспособности Европы соблюдать санкции против России

NYT: страны Европы не способны соблюдать санкции против России

Страны Европы не способны или же не желают строго соблюдать антироссийские санкции. Такие партнеры США, как Индия, увеличивают импорт российской нефти до рекордных объемов, и это приносит РФ значительные финансовые поступления, пишет The New York Times.

«Это особенно проблематично, учитывая, что Дональд Трамп и некоторые из его ближайших соратников выражают глубокий скептицизм в отношении поставок американского оружия Украине», — сказано в статье.

Также издание написало, что европейские страны так и не смогли нарастить производство вооружений до уровня, который мог бы компенсировать возможное сокращение американской военной помощи Киеву. Кроме того, журналисты раскритиковали администрацию действующего президента США Джо Байдена за недостаточную жесткость в отношениях с союзниками.

24 декабря издание The Washington Post написало, что Байден запланировал новые, масштабные санкции против российского энергосектора. Журналисты считают, что это обеспечит команду избранного президента Дональда Трампа большим количеством рычагов влияния в ходе возможных переговоров с российскими властями.