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16:41, 30 декабря 2024Мир

Назван главный вызов внешней политики России в 2025 году

Политолог Чеснаков: Трамп — главный вызов внешней политики России в 2025 году
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп останется главным вызовом внешней политики России в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Все же главное — Дональд Трамп. Его ресурсы огромны. А его мотивы и намерения не до конца ясны», — назвал он ключевой риск для России.

По словам эксперта, новый американский лидер готов начать процесс урегулирования конфликта на Украине, но при этом может и полностью «поломать сценарий игры». В результате этого проблема не будет решена — наоборот, ее решение станет еще более дорогостоящим для всех сторон.

«Следующий год будет очень непростой, но интересный и опасный», — заключил в связи с этим Чеснаков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил консультации с командой Трампа по вопросу Украины. По его словам, Москва «всегда готова к диалогу».

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