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11:39, 26 декабря 2024Экономика

Названа главная цель периода охлаждения для потребкредитов

Аналитик Калманович: период охлаждения защитит россиян от сомнительных сделок
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Введение в России так называемого периода охлаждения при потребительском кредитовании необходимо, чтобы защитить потенциальных заемщиков от недобросовестных практик. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. Его процитировали «Известия».

Он пояснил, что человек, решивший взять заем, получит до 48 часов времени, за которое у него будет возможность связаться с кредитным учреждением. Кроме того, близкие могут уговорить его не торопиться со сделкой и как следует взвесить все риски и выгоды.

В настоящее время, как пояснил Калманович, скорость выдачи ссуд в РФ мгновенная. Уже больше 50 миллионов россиян должны тем или иным финансовым организациям. С января по ноябрь кредитный портфель россиян вырос на 14 процентов, а просроченная задолженность на 12 процентов. Аналитик убежден, что такая динамика свидетельствует о том, что частные заемщики не всегда могут адекватно оценить свои возможности.

«Поэтому ожидаемое нововведение позволит оздоровить ситуацию на рынке и финансовое самочувствие граждан», — предположил Калманович.

Ранее вице-президент Ассоциации российских банков Олег Скворцов также предположил, что период охлаждения даст россиянам, которые доверились мошенникам, время одуматься. Впрочем, есть вероятность, что банки столкнутся с повышенной нагрузкой.

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