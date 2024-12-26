Названа сумма оставленных россиянами чаевых в такси за год

«Яндекс Go»: россияне проехали на такси 18,8 миллиарда километров

С начала 2024 года россияне проехали на такси 18,8 миллиарда километров. Это на 11 процентов больше, чем годом ранее, и в три раза больше расстояния от Земли до Плутона. Это данные исследования, проведенного аналитиками «Яндекс Go». Они подсчитали основные итоги года для пассажиров — расстояние и время, проведенные в поездках, а также сумму оставленных водителям чаевых.

Всего в пути пассажиры провели 615 миллионов часов, или 702 века. Число поездок, в которых россияне оставляли чаевые, за год выросло на 27 процентов.

С начала 2024-го водители получили 4,3 миллиарда рублей чаевых — на 56 процентов больше год к году. В комментариях к чаевым пассажиры отмечали позитивные моменты в поездках, например приятный разговор с водителем или его отзывчивость.

