Названо число обратившихся за гражданством России в 2024 году украинцев

Климов: в 2024 году за российским гражданством обратились порядка 600 украинцев

В течение 2024 года от украинцев поступали обращения в российские загранучреждения за гражданством РФ. Число заявок назвал директор консульского департамента министерства иностранных дел России Алексей Климов, передает РИА Новости.

По словам директора консульского департамента МИДа, такие обращения подали порядка 600 граждан Украины.

Ранее Климов заявил, что около 2,8 миллиона человек получили гражданство России начиная с 1992 года. Среди них заявки не только от жителей бывших советских республик, но и стран с огромными русскоязычными диаспорами: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция и Германия.