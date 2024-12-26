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13:21, 26 декабря 2024Силовые структуры

Неизвестный в шапке Санта-Клауса попытался поджечь мечеть в Подмосковье

В Подмосковье двое молодых людей попытались поджечь мечеть
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Серпухове Московской области двое молодых людей попытались поджечь мечеть, один из них был в шапке Санта-Клауса. Об этом в Telegram сообщает Baza.

По данным издания, сигнал о поджоге поступил в полицию вечером 24 декабря. Прибывшие на место полицейские увидели на стене следы копоти, а рядом — несколько разбитых стеклянных бутылок и одну целую.

Камеры видеонаблюдения сняли, как двое молодых людей перелезли через забор недалеко от места поджога и побежали в сторону железной дороги. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении имущества. Поджигателей разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Серпухове возбудили дело в отношении пенсионерки за поджог петарды в ТЦ. Всего, по данным правоохранителей, за десять дней в России совершили более 40 поджогов по заданию мошенников с Украины.

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