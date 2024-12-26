Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:20, 26 декабря 2024Наука и техника

VR-гарнитуры так и не стали массовыми

The Verge: гарнитуры виртуальной реальности не стали массовыми в 2024 году
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Потребители в 2024 году предпочли простые и компактные носимые девайсы продвинутым и дорогим гаджетам виртуальной и дополненной реальности. Об этом заявил редактор авторитетного издания The Verge Джей Питерс.

По словам Питерса, релиз гарнитуры Apple Vision Pro был смелой попыткой заглянуть в будущее. Однако ни Apple, ни ее конкуренты не смогли предложить массового девайса, который бы мог реально изменить мир и рынок гаджетов.

Специалист заметил, что лидером рынка шлемов виртуальной и дополненной реальности можно назвать компанию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), у которой есть недорогой девайс Quest 3S за 300 долларов. Однако Джей Питерс считает, что единственное рабочее предназначение устройства — видеоигры.

«Я просто не знаю, разгадает ли какая-либо технологическая компания код того, как сделать гарнитуры виртуальной реальности чем-то большим, чем сольным устройством», — заметил автор. По его прогнозу, в 2025 году будет успешной компания, которая изобретет компактное носимое устройство с функциями VR и AR. «Поэтому умные очки, которые вы носите, кажутся гораздо более перспективным вариантом для компьютера», — подчеркнул специалист.

В конце декабря IT-специалист Бун Эшворт заявил, что 2025-й год будет годом роста популярности умных очков и прочих устройств смешанной реальности. Он отметил, что пользователям нравятся компактные и автономные устройства.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили об уничтожении истребителя F-16 ВСУ. Самолет готовился ударить по Запорожью

      Стилист назвал самую модную российскую звезду

      Раскрыты признаки качественной и безопасной икры

      На Украине возбудили дело в отношении издевавшегося над солдатами командира

      Доктор Мясников назвал способ защитить печень без лекарств

      VR-гарнитуры так и не стали массовыми

      Живущая в США Агузарова отказалась от выступлений

      Глава ВОЗ попал под удар Израиля по Йемену

      В российском регионе у железнодорожного состава обнаружили 10 неопознанных предметов

      «АвтоВАЗ» начал готовиться к выходу на рынок одной страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше