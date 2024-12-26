VR-гарнитуры так и не стали массовыми

The Verge: гарнитуры виртуальной реальности не стали массовыми в 2024 году

Потребители в 2024 году предпочли простые и компактные носимые девайсы продвинутым и дорогим гаджетам виртуальной и дополненной реальности. Об этом заявил редактор авторитетного издания The Verge Джей Питерс.

По словам Питерса, релиз гарнитуры Apple Vision Pro был смелой попыткой заглянуть в будущее. Однако ни Apple, ни ее конкуренты не смогли предложить массового девайса, который бы мог реально изменить мир и рынок гаджетов.

Специалист заметил, что лидером рынка шлемов виртуальной и дополненной реальности можно назвать компанию Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), у которой есть недорогой девайс Quest 3S за 300 долларов. Однако Джей Питерс считает, что единственное рабочее предназначение устройства — видеоигры.

«Я просто не знаю, разгадает ли какая-либо технологическая компания код того, как сделать гарнитуры виртуальной реальности чем-то большим, чем сольным устройством», — заметил автор. По его прогнозу, в 2025 году будет успешной компания, которая изобретет компактное носимое устройство с функциями VR и AR. «Поэтому умные очки, которые вы носите, кажутся гораздо более перспективным вариантом для компьютера», — подчеркнул специалист.

В конце декабря IT-специалист Бун Эшворт заявил, что 2025-й год будет годом роста популярности умных очков и прочих устройств смешанной реальности. Он отметил, что пользователям нравятся компактные и автономные устройства.