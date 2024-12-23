Следующий год назвали годом умных очков

Wired: 2025-й будет годом умных очков и устройств смешанной реальности

2025-й год будет годом роста популярности умных очков и прочих устройств смешанной реальности. Об этом заявил IT-специалист Бун Эшворт в своей колонке для издания Wired.

Эшворт напомнил, что в уходящем году на рынке носимых гаджетов появились дорогой шлем смешанной реальности Apple Vision Pro и его более доступная версия Meta Quest 3S. Специалист полагает, что пользователям больше нравятся компактные и автономные устройства, поэтому ожидает в следующем году роста количества и качества умных очков.

В материале говорится, что тренд заметила Google, которая недавно анонсировала новую операционную систему для носимых устройств Android XR. Бун Эшворт заметил, что очки смогут запускать Android-приложения — «по сути, беря многое из того, что в настоящее время находится на экране смартфона».

Также он отметил, что свои версии смарт-очков представили многие стартапы, и скоро они появятся в продаже. Так, Form выпускает умные очки для плавания, XReal — имитирующие большой экран линзы, Emteq — оптические медицинские приборы.

Однако тревожным звонком автор материала назвал тот факт, что почти все стартапы по производству умных носимых гаджетов находятся под управлением консервативных корпораций. «Все успешные компании, занимающиеся дополненной реальностью и умными очками, уже были приобретены кем-то», — подтверждает его слова главный аналитик Moor Insights and Strategy Аншель Саг.

В конце ноября авторы издания Macworld выяснили, что компания Apple запатентовала конструкцию шлема Vision Pro 15 лет назад. Описание прототипа устройства нашли в патенте 2008 года.