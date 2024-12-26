Политолог предрек успешную депортацию Зурабишвили из президентского дворца в Грузии

Политолог Лукьянов: Зурабишвили успешно депортируют из дворца президента Грузии

Власти Грузии успешно депортируют Саломе Зурабившили из дворца президента республики. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, передает газета «Взгляд».

По его словам, грузинская оппозиция решила идти до последнего, так как для нее это последний шанс добиться обострения ситуации в стране, в результате которого они могут «выйти победителями». Эксперт уточнил, что властям республики некуда отступать и необходимо до конца довести переходный период.

Он подчеркнул, что неудачная попытка вывести Зурабишвили из президентского дворца будет воспринята как поражение правительства и придаст энтузиазма протестующим. Лукьянов добавил, что в таком случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а после власти республики позволят экс-президенту находиться во дворце, «пока ей не надоест».

«Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина "Грузинской мечты" (правящей партии Грузии — прим. «Ленты.ру»). Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», — сказал политолог.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам Зурабишвили, ее оппоненты должны пойти на уступки и компромиссы.