Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:29, 26 декабря 2024Бывший СССР

Политолог предрек успешную депортацию Зурабишвили из президентского дворца в Грузии

Политолог Лукьянов: Зурабишвили успешно депортируют из дворца президента Грузии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Власти Грузии успешно депортируют Саломе Зурабившили из дворца президента республики. Об этом заявил политолог Федор Лукьянов, передает газета «Взгляд».

По его словам, грузинская оппозиция решила идти до последнего, так как для нее это последний шанс добиться обострения ситуации в стране, в результате которого они могут «выйти победителями». Эксперт уточнил, что властям республики некуда отступать и необходимо до конца довести переходный период.

Он подчеркнул, что неудачная попытка вывести Зурабишвили из президентского дворца будет воспринята как поражение правительства и придаст энтузиазма протестующим. Лукьянов добавил, что в таком случае сначала состоится инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили, а после власти республики позволят экс-президенту находиться во дворце, «пока ей не надоест».

«Конечно, подобный шаг будет рассматривать как некоторая слабина "Грузинской мечты" (правящей партии Грузии — прим. «Ленты.ру»). Но я все же думаю, что им удастся вывести Зурабишвили из дворца, вопрос только, какой ценой», — сказал политолог.

Ранее президент Грузии пригрозила «падением режима» правящей партии страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». По словам Зурабишвили, ее оппоненты должны пойти на уступки и компромиссы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      На Украине повторно отправили в СИЗО бывшего начальника одесского ТЦК

      Елена Летучая обнажила грудь в кафе

      Путин назвал главное последствие разрыва газовой сделки с Украиной

      Израиль вывел из строя два порта в Йемене

      Российского военного осудили за хищение системного блока из магазина

      В США призвали Конгресс не допустить возвращение Трампа к власти

      Путин запретил тратить маткапитал на один вид жилья

      Россиян призвали отказаться от чайных пакетиков

      Кадыров наградил пятерых Кадыровых

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше