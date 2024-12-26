Польша решила научить школьников пользоваться огнестрельным оружием

Newsweek: в Польше школьников будут обучать обращению с огнестрельным оружием

Польша ввела обязательное обучение для школьников по обращению с огнестрельным оружием. Об этом сообщает Newsweek.

Детей в возрасте от 14 до 16 лет будут обучать обращаться с оружием в течение часа в неделю. Занятия будут проходить в школьных спортзалах.

Учебная программа включает обучение использованию огнестрельного оружия, а также уроки по вопросам государственной безопасности, навыкам выживания, тактического спасения, оказания первой помощи и кибербезопасности. Учеников также научат собирать и разбирать оружие.

Программа будет действовать во всех 18 тысячах польских школ.

Ранее в Германии школьников начали агитировать летом отправляться в военные лагеря бундесвера. В таких лагерях учащихся немецких школ знакомят с «повседневной жизнью в казарме», а также обучают тактическому ориентированию.