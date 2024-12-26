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12:29, 26 декабря 2024Россия

Полуголый рабочий красил батареи и перепугал российских лицеистов

В Тюмени полуголый рабочий красил батареи и перепугал лицеистов
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hugo Clément / Unsplash

В Тюмени полуголый рабочий красил батареи и перепугал учащихся лицея. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, дети засняли необычный внешний вид сотрудника на телефон. Дома они показали фотографию родителям.

Взрослые после увиденного решили обратиться в полицию и к следователям.

В лицее же объяснили, что работнику стало слишком жарко, и он захотел избавиться от лишней одежды. По версии руководства, в учебном заведении в это время никого не было.

До этого в Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы и поплатился. Сотрудники полиции задержали россиянина и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, после чего нарушителя спокойствия отправили в психиатрическую больницу.

Еще раньше в Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и испугал охранника.

ЖЗЛ
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