Полуголый рабочий красил батареи и перепугал российских лицеистов

В Тюмени полуголый рабочий красил батареи и перепугал учащихся лицея. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
По сведениям российского издания, дети засняли необычный внешний вид сотрудника на телефон. Дома они показали фотографию родителям.
Взрослые после увиденного решили обратиться в полицию и к следователям.
В лицее же объяснили, что работнику стало слишком жарко, и он захотел избавиться от лишней одежды. По версии руководства, в учебном заведении в это время никого не было.
До этого в Тюмени голый мужчина разгуливал возле школы и поплатился. Сотрудники полиции задержали россиянина и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств, после чего нарушителя спокойствия отправили в психиатрическую больницу.
Еще раньше в Челябинской области мужчина голым забрался на башенный кран и испугал охранника.