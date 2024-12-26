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12:01, 26 декабря 2024Силовые структуры

После пожара в Челябинской области с тремя погибшими детьми возбудили дело

СК возбудил дело после гибели троих детей при возгорании жилого дома в Беловке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе трое детей погибли при пожаре

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими детьми в жилом доме в селе Беловка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. В ходе следствия сотрудники дадут правовую оценку условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики.

Возгорание в одном из частных домов по улице Набережная в селе Беловка Чесменского района произошло вечером в среду, 25 декабря. В ходе тушения спасатели обнаружили трех мальчиков в возрасте трех, пяти и семи лет без признаков жизни. Отец детей отказался от госпитализации.

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