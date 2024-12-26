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02:29, 26 декабря 2024Россия

В российском регионе трое детей погибли при пожаре

В Челябинской области три ребенка погибли при возгорании частного жилого дома
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Челябинской области три ребенка погибли при возгорании частного жилого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

Здание загорелось в поселке Беловка. При тушении обнаружены тела мальчиков трех, пяти и семи лет. Отмечается, что их отец отказался от госпитализации. В настоящее время открытое горение ликвидировано, площадь пожара составила 56 квадратных метров. На место происшествия выехал прокурор Чесменского района Владислав Ботвинкин.

Ранее в деревне Болтутино Смоленской области 44-летняя женщина с двумя внуками заживо сгорели при пожаре. В МЧС России пояснили, что огнеборцы при тушении обнаружили женщину и детей в возрасте пяти лет и одного года. Спасти их не удалось. 21-летнюю мать мальчиков доставили в больницу с травмами.

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