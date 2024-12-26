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13:27, 26 декабря 2024Экономика

Предсказано будущее китайской экономики в 2025 году

ВБ: в 2025 году рост китайского ВВП составит 4,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Thomas Peter / Reuters

В 2024 году ВВП Китая составит 4,9 процента. К такому выводу пришли аналитики Всемирного банка (ВБ), подготовившие соответствующий доклад.

В 2025 году они ждут, что китайская экономика покажет 4,5-процентный рост. Умеренную поддержку ей окажут сдержанная уверенность домохозяйств и бизнеса, а также некоторое смягчение государственной политики. А вот ситуация в сегменте недвижимости продолжит сдерживать рост. Кроме того, отрицательную роль сыграет низкое потребление, высокий уровень задолженности и старение населения.

Всемирный банк констатирует, что китайская экономика сталкивается как с внутренними, так и с внешними рисками. Дальнейшее ухудшение условий на рынке труда из-за снижения прибыльности предприятий и сокращения найма может обернуться падением потребления. В глобальном масштабе возросшая неопределенность в торговле создает риски для китайского экспорта.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пекин намерен стимулировать ослабевшую экономику рекордными вливаниями. Речь идет о выпуске казначейских облигаций на 411 миллиардов долларов. Средства от продажи этих ценных бумаг пойдут на стимулирование потребления, модернизацию оборудования и финансирования инвестиций.

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