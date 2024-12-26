Путин оценил слова Лукашенко о поставках «Орешника» в Белоруссию

Путин оценил предложение Лукашенко о поставках «Орешника» словами «ну уж куда»

Президент России Владимир Путин оценил предложение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о возможности поставки десяти систем «Орешник» Минску. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Лукашенко допустил, что ракетных комплексов «Орешник» в Белоруссии может быть размещено больше. По его словам, в стране можно разместить десять единиц вооружения.

«Ну, десять-то вы уж куда», — ответил российский президент на предложение белорусского лидера. В ответ на это президент Белоруссии заявил, что такое количество систем «Орешник» нужно Минску с запасом.

Ранее Александр Лукашенко поручил обеспечить размещение «Орешника» в республике. Белорусский лидер также призвал грамотно спланировать применение ракет.