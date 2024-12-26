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20:19, 26 декабря 2024Ценности

Работница пожаловалась начальству на отвратительный подарок от коллеги

Работник пожаловалась начальству на подарок с просроченной шоколадкой от коллеги
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom  

Офисная работница пожаловалась начальству на отвратительный подарок от коллеги в игре «Тайный Санта» и раскрыла его содержимое. Подробности сообщает New York Post (NYP).

Сотрудник рассказала, что получила коробку, которая показалась ей «по-настоящему отвратительной». Выяснилось, что женщине подарили шоколадку, срок годности которой закончился в 2020 году, старый лак для ногтей, кофейные капсулы и поношенные носки. «Они пахнут затхлыми духами, а еще из них выпадают нитки», — призналась работник.

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Кроме того, в коробке был использованный бальзам для губ, в котором героиня материала обнаружили следы пальцев. «Я расстроена и в замешательстве. Я и не думала получить экстравагантный подарок, но просроченные вещи я бы не отдала даже детям», — пожаловалась участница обмена и заявила, что была вынуждена написать жалобу в отдел кадров.

Пользователи сети поддержали женщину и обругали подарок в многочисленных комментариях под ее рассказом.

В декабре 2023 года журналисты раскрыли содержимое подарка номинантам «Золотого глобуса» на 46 миллионов рублей.

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