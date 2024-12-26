В России высказались о возможности создания Киевом способной долететь до Москвы ракеты

Полковник Матвийчук призвал с осторожностью относится к данным о Trembita у ВСУ

Украина может создать способную долететь до Москвы ракету Trembita, допустил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения СМИ о соответствующих планах Киева.

Ранее газета The Economist сообщила, что Украина разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы. В своей базовой комплектации ракета способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров, но идет разработка более мощной модели, способной достичь российской столицы. Серийное производство Trembita планируют начать после проведения финальных полевых испытаний.

«Я бы осторожно относился к подобным сообщения. До недавнего времени Украина была страной, которая могла производить современные ракетные вооружения. Мы уничтожили многие объекты военной инфраструктуры, но технологии, научные кадры и методики остались», — отметил Матвийчук.

Вполне возможно, что- где-то еще остались цеха, где они могли бы выпустить такую ракету Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, усомнился в правдоподобности информации о разработке такого типа ракет. По его словам, подобные заявления и сообщения приводят только к ухудшению переговорных позиций.

«Я думаю, что это больше про психологическое воздействие, чем фактическое. Уже оружие импортное у них истрачено, вот пытаются, так скажем, добрать такими громкими заявлениями», — сообщил он.