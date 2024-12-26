Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:30, 26 декабря 2024Бывший СССР

В России высказались о возможности создания Киевом способной долететь до Москвы ракеты

Полковник Матвийчук призвал с осторожностью относится к данным о Trembita у ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украина может создать способную долететь до Москвы ракету Trembita, допустил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Таким образом специалист прокомментировал «Ленте.ру» сообщения СМИ о соответствующих планах Киева.

Ранее газета The Economist сообщила, что Украина разрабатывает ракету Trembita, которая будет способна долететь до Москвы. В своей базовой комплектации ракета способна развивать скорость до 400 километров в час и имеет дальность полета 200 километров, но идет разработка более мощной модели, способной достичь российской столицы. Серийное производство Trembita планируют начать после проведения финальных полевых испытаний.

«Я бы осторожно относился к подобным сообщения. До недавнего времени Украина была страной, которая могла производить современные ракетные вооружения. Мы уничтожили многие объекты военной инфраструктуры, но технологии, научные кадры и методики остались», — отметил Матвийчук.

Вполне возможно, что- где-то еще остались цеха, где они могли бы выпустить такую ракету

Анатолий Матвийчукполковник в отставке, военный эксперт

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, усомнился в правдоподобности информации о разработке такого типа ракет. По его словам, подобные заявления и сообщения приводят только к ухудшению переговорных позиций.

«Я думаю, что это больше про психологическое воздействие, чем фактическое. Уже оружие импортное у них истрачено, вот пытаются, так скажем, добрать такими громкими заявлениями», — сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликован список погибших при крушении самолета в Казахстане россиян. В авиакатастрофе погибли семь граждан РФ

      Журналисты погибли в результате удара Израиля по Газе

      Россиянам дали советы насчет мойки авто зимой

      На борту российского судна Ursa Major обнаружили пробоину

      Агрессивные макаки захватили деревню и затерроризировали ее жителей

      Женщинам перечислили пять признаков посткоитального цистита

      Силовики задержали главврача Балашихинской больницы

      На Западе рассказали о провале ВСУ на поле боя

      В российском городе загорелся склад

      В России высказались о возможности создания Киевом способной долететь до Москвы ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше