Российские таможенники резко увеличили доначисления бизнесу

«Ведомости»: сумма доначисленных ФТС платежей выросла в январе-сентябре на 73 %

Сумма доначисленных ФТС России таможенных платежей выросла в январе-сентябре на 73 процента, достигнув 45,4 миллиарда рублей. Об усилении контроля за стоимостью ввезенных в Россию товаров пишут «Ведомости».

Как напоминает издание, плановое задание по перечислениям в федеральную казну для таможенников в текущем году превысило семь триллионов рублей. По итогам тех же девяти месяцев показатель его выполнения увеличился год к году на 11,5 процента, до 5,84 триллиона рублей.

В ФТС связали резкий рост доначислений с результатами системной работы по совершенствованию риск-ориентированного подхода, повышению точности выбора объектов контроля, его качества и автоматизации проверочной деятельности, а также увеличению охвата. В ведомстве также отметили, что «основные фискальные результаты» достигнуты прежде всего за счет контроля таможенной стоимости и достоверности сведений о классификационном коде товара.

Среди оснований доначисления собеседники журналистов обращают внимание на добавившиеся к «классической» неподтвержденную таможенную стоимость, неверные классификации кодов товарной номенклатуры ВЭД, а также некорректное подтверждение страны происхождения товара. Так, если при проверке обнаруживается, что продукт произведен в США, или импортеры не могут подтвердить неамериканское происхождение ввозимой продукции, пошлина начисляется по повышенному тарифу в 25-40 процентов от таможенной стоимости.

Ранее российские таможенники сообщили о выявлении по итогам января-ноября 2024 года более 10,9 тысячи фактов незаконного перемещения денежных средств наличными.