Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:34, 26 декабря 2024Силовые структуры

Российский суд осудил бельгийского наемника из украинского интернационального легиона

Бельгийского наемника осудили за боевые действия на стороне Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве к шести годам колонии общего режима заочно приговорен 25-летний наемник из Бельгии Джетмир Хусен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Российский суд признал его виновным по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Хусейн прибыл в Украину в марте 2022 года. Он тренировался на базе военизированного формирования Интернациональный легион территориальной обороны Украины в Львовской области. За вознаграждение он дал согласие на участие в боевых действиях против России.

Дело рассматривалось Московским городским судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего наемника из США.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы после заявлений о многоженстве и Деде Морозе. Ему предложили уехать из России

      Умер парализованный с 2007 года актер

      Пытавшемуся сжечь служебное авто российскому преподавателю вменили теракт

      В России высказались об условиях начала переговоров с Верховной Радой

      Аргентинская полиция пыталась заставить российских дипломатов дуть в алкотестер

      План «Ковер» ввели во всех аэропортах Москвы

      Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы

      Россиянам рассказали о пагубном влиянии снижения цен на экономику

      В Минске прошла встреча Дедов Морозов России и Белоруссии на высшем уровне

      Стали известны объемы добытого в России золота

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше