Российский суд осудил бельгийского наемника из украинского интернационального легиона

Бельгийского наемника осудили за боевые действия на стороне Украины

В Москве к шести годам колонии общего режима заочно приговорен 25-летний наемник из Бельгии Джетмир Хусен. Об этом в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

Российский суд признал его виновным по делу об участии наемника в вооруженном конфликте. Хусейн прибыл в Украину в марте 2022 года. Он тренировался на базе военизированного формирования Интернациональный легион территориальной обороны Украины в Львовской области. За вознаграждение он дал согласие на участие в боевых действиях против России.

Дело рассматривалось Московским городским судом в общем порядке в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске.

Ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 13 годам колонии заочно приговорили 31-летнего наемника из США.