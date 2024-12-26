Способность одного вида животных уменьшать размеры мозга объяснили

eLife: способность землеройки уменьшать размеры мозга объяснит заболевания людей

Международная группа ученых выяснила, какие гены ответственны за способность землероек уменьшать размеры своего мозга в холодные сезоны. Исследование опубликовано в журнале eLife.

Исследователи из США, Германии и Дании напомнили о «феномене Денеля», согласно которому еврайзийская землеройка (Sorex araneus) может в зимний период уменьшать размеры своего мозга, снижая тем самым вес на 18 процентов. Животные этого вида приспособились к этому ради выживания. Специалисты выяснили, какие гены стоят за этим.

Чтобы понять, как работает этот эффект, ученые изучили экспрессию генов в гипоталамусе землеройки с изменением генов у 25 видов млекопитающих. По их словам, понимание процессов позволит разобраться, как работает мозг и поможет бороться с различными заболеваниями у людей.

Выяснилось, что за «феномен Денеля» ответственны гены, которые участвуют в регуляции энергетического гомеостаза, управляют клетками, перерабатывает мембранные белки. В том числе, специалисты нашли связь между генами землеройки и генами человека, которые связаны с ожирением и болезнью Альцгеймера. В материале говорится, что способность животных намеренно уменьшать размер своего мозга может дать более глубокое понимание для диагностики и лечения снижения когнитивных способностей.

Ранее американские ученые выяснили, что максимальная продолжительность жизни южных гладких китов значительно превышает 70 лет. Выяснилось, что сроки их жизни сокращались из-за китобойного промысла, однако некоторые особи могут жить и до 150 лет.