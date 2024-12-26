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13:46, 26 декабря 2024Экономика

Силуанов посетовал на невысокую популярность фондового рынка

Силуанов: привлечение ресурсов на фондовом рынке не слишком популярно
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Фондовый рынок должен превратиться в ключевой инструмент финансирования экономики. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, его процитировало ТАСС.

При этом глава министерства признал, что привлечение ресурсов на фондовом рынке пока не пользуется большой популярностью.

«Не слишком мы используем этот инструмент», — констатировал Силуанов.

По его словам, почти 60 процентов капитализации фондового рынка России приходится на десять известных компаний.

Ранее сообщалось, что 17 декабря индекс Мосбиржи впервые с марта 2023 года упал ниже 2400 пунктов.

По прогнозам, в 2025 году он может вырасти на 21-39 процентов, до 3025-3500 пунктов. В ближайший год публичные компании выплатят акционерам 4,4 триллиона рублей, а дивидендная доходность дойдет до почти 11 процентов.

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