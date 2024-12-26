Стало известно о планах России и Ирана заключить договор до инаугурации Трампа

Newsweek: РФ и Иран договорятся о стратегическом партнерстве до смены власти США

Россия и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве до того, как пройдет инаугурация избранного президента Дональда Трампа и власть в США сменится. Об этом пишет Newsweek.

Издание уточняет, что такой договор между Тегераном и Москвой походит на попытку двух государств объединить силы в связи с изоляцией на мировой арене.

В статье указано, что такой договор о стратегическом партнерстве между странами разрабатывается на протяжении многих лет. В октябре глава российского МИД Сергей Лавров объявлял, что соглашение будет готово к подписанию в ближайшее время и «формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности».

Новый договор заменит собой 20-летнее соглашение, подписанное Москвой и Тегераном в 2001 году. В документе будут прописаны обещания сторон о сотрудничестве в сферах энергетики, промышленности и сельского хозяйства.

В МИД Ирана ранее допустили подписание стратегического договора с РФ во второй половине января 2025 года. Документ будет подписан во время отдельного визита президента исламской республики Масуда Пезешкиана в Москву.