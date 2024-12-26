Украинские беспилотники атаковали российский регион

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковали Грайворонский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали Грайворонский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор подчеркнул, что в результате была повреждена линия электропередачи. Без света остались села Гора-Подол, Глотово, Козинка и Новостроевка-Первая, а также населенные пункты Безымено и Новостроевка-Вторая.

«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области пообещал наказывать чиновников, которые не выполняют обещания по ремонту пострадавших от обстрелов жилых домов. «К сожалению, буду принимать уже меры дисциплинарного взыскания для того, чтобы вы, наконец, все поняли, что обманывать людей категорически недопустимо», — сказал он.