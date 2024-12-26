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06:06, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии назвали три главных очага конфликтов на 2025 год

Генсек Welthungerhilfe Могге: Украина станет 1 из 3 очагов конфликтов в 2025-м
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украина станет одним из трех основных очагов конфликтов в 2025 году. Такой прогноз дал генсек германской гуманитарной неправительственной организации по борьбе с голодом Welthungerhilfe Матиас Могге, передает RND.

По словам эксперта, помимо украинского кризиса, центральными станут конфликты в Судане и на Ближнем Востоке. «Эти регионы потребуют особого внимания в следующем году», — утверждает он.

Могге полагает, что многие украинские граждане голодают и нуждаются в психологической помощи. В странах Ближнего Востока наблюдается активное развитие ситуации, это требует дальнейшей постоянной корректировки гуманитарной помощи. В секторе Газа реальную проблему для сотрудников гуманитарных организаций создает отсутствие доступа.

Также организация призвала приложить больше усилий к разрешению конфликтов путем переговоров и предостерегла от усугубления ситуации из-за сокращения помощи. «Для разрешения конфликтов посредством переговоров на многих уровнях требуются гораздо большие усилия и политическая воля», — отметил генсек.

Ранее стало известно, что Евросоюз запустил операцию по воздушной отправке срочной гуманитарной помощи в Сирию. Уточняется, что «воздушный мост» будет создан «для доставки неотложной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается».

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