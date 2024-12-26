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19:57, 26 декабря 2024Бывший СССР

В Харькове произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — сообщили журналисты. При этом отмечается, что, вероятно, инцидент произошел за пределами города.

До этого в Харькове также прогремела серия взрывов. Сообщение о произошедшем появилось в 17:07 по московскому времени. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прозвучал и в городе Сумы на севере Украины. В областной военной администрации тогда заявили, что приграничный регион подвергается обстрелам.

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