В Харькове произошел взрыв

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв

В Харькове на востоке Украины прозвучал взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове был слышен взрыв», — сообщили журналисты. При этом отмечается, что, вероятно, инцидент произошел за пределами города.

До этого в Харькове также прогремела серия взрывов. Сообщение о произошедшем появилось в 17:07 по московскому времени. В регионе также была объявлена воздушная тревога.

Взрыв прозвучал и в городе Сумы на севере Украины. В областной военной администрации тогда заявили, что приграничный регион подвергается обстрелам.