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16:48, 26 декабря 2024Из жизни

В Москве две лисицы пробрались на территорию детского сада и обхитрили воспитателей

В Москве на территории детского сада заметили двух лисиц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Москве сотрудники МЧС пытаются поймать двух диких лисиц, которые пробрались на территорию детского сада. Об этом сообщает издание Baza.

Лисиц заметили сотрудники детского сада, расположенного в районе Медведково, — животные бродили по детской площадке. В этот момент все дети находились в здании, поэтому лисы им не угрожали. Однако воспитателям все равно пришлось вызвать МЧС.

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Пока сотрудники МЧС ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисы перехитрили их и вернулись на площадку. Прибывшие спасатели устроили погоню за животными, но пока так и не смогли их поймать.

Ранее сообщалось, что воспитателей в детском саду Японии взволновали необъяснимые кражи детской обуви. Правоохранители проверили камеры видеонаблюдения и узнали, что вором была ласка.

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