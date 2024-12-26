В Москве две лисицы пробрались на территорию детского сада и обхитрили воспитателей

В Москве на территории детского сада заметили двух лисиц

В Москве сотрудники МЧС пытаются поймать двух диких лисиц, которые пробрались на территорию детского сада. Об этом сообщает издание Baza.

Лисиц заметили сотрудники детского сада, расположенного в районе Медведково, — животные бродили по детской площадке. В этот момент все дети находились в здании, поэтому лисы им не угрожали. Однако воспитателям все равно пришлось вызвать МЧС.

Пока сотрудники МЧС ехали к детскому саду, воспитателям показалось, что животные ушли. Однако лисы перехитрили их и вернулись на площадку. Прибывшие спасатели устроили погоню за животными, но пока так и не смогли их поймать.

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