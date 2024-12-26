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08:24, 26 декабря 2024Россия

В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

Вице-премьер Чернышенко: образовательные стандарты надо пересмотреть
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дмитрий Чернышенко

Дмитрий Чернышенко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости пересмотреть образовательные стандарты в российских школах из-за высокой нагрузки. Его слова приводит РИА Новости.

Политик уточнил, что в рабочих группах по стратегии развития образования этот вопрос числится в списке имеющихся в настоящий момент вызовов.

Чернышенко подчеркнул, что пересматривать федеральные образовательные стандарты необходимо с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей. Также он напомнил, что главный критерий успешного развития государства — здоровье детей.

Ранее российское правительство пообещало обеспечить детей 50-процентной скидкой на авиабилеты к 14 января 2025 года. До этого перевозчики делали детские билеты на 15-50 процентов дешевле взрослых.

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