В правительстве призвали пересмотреть образовательные стандарты

Вице-премьер Чернышенко: образовательные стандарты надо пересмотреть

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости пересмотреть образовательные стандарты в российских школах из-за высокой нагрузки. Его слова приводит РИА Новости.

Политик уточнил, что в рабочих группах по стратегии развития образования этот вопрос числится в списке имеющихся в настоящий момент вызовов.

Чернышенко подчеркнул, что пересматривать федеральные образовательные стандарты необходимо с точки зрения разумной нагрузки и на учеников, и на учителей. Также он напомнил, что главный критерий успешного развития государства — здоровье детей.

Ранее российское правительство пообещало обеспечить детей 50-процентной скидкой на авиабилеты к 14 января 2025 года. До этого перевозчики делали детские билеты на 15-50 процентов дешевле взрослых.