Нардеп Дмитрук: Украину предупреждали, что не надо провоцировать Россию

Украину предупреждали, что не стоит провоцировать Россию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Невзирая на все предостережения многих международных и отечественных экспертов, что это будет провоцировать Россию на войну, украинская власть продолжала уплотнять взаимодействие с НАТО», — рассказал он.

Дмитрук считает, что совместные учения Киева и НАТО также провоцировали Москву. Кроме того, речь идет о размещении ракетных комплексов под видом оборонительных. По его мнению, Украине нужно быть внеблоковой страной.

Ранее экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может напасть на Россию, если не станет членом НАТО. Как он утверждает, последующие власти страны будут сосредоточены на ее восстановлении. Однако, когда она «поднимется с колен экономически», встанет вопрос о том, чтобы «заставить Россию заплатить».