Дубинский: Зеленский не выполнил предвыборные обещания, а сделал все наоборот

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил предвыборные обещания, а сделал все наоборот. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Честно, я очень хочу посмотреть на тех, которые поверят Зеленскому и его шайке и приедут назад в концлагерь под их гарантии», — высказался политик.

Дубинский прокомментировал призыв министра национального единства Украины Алексея Чернышова к мужчинам призывного возраста возвращаться в страну. Депутат заявил, что такое высказывание является еще одним ложным обещанием Зеленского и властей Украины. Он подчеркнул, что политик не выполнил ни одного предвыборного обещания, а сделал все наоборот.

Ранее МИД Украины прокомментировал заявления о намерении лишить украинских беженцев поддержки стран ЕС. Министерство также отметило, что мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам согласно действующему законодательству Украины.