В России обломки беспилотника упали на территорию предприятия

Обломки одного из украинских беспилотников, который сбили над Волгоградской областью, упали на территории промпредприятия. Об этом сообщает глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областная администрация в Telegram-канале.
«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.
По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано. Атаку ВСУ отразили средства противовоздушной обороны (ПВО).
По данным Минобороны, в ночь на четверг, 26 декабря, над Волгоградской областью сбили три беспилотника. Еще по одному летательному аппарату удалось перехватить над Белгородской и Воронежской областью.