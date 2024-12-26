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07:58, 26 декабря 2024Россия

В России обломки беспилотника упали на территорию предприятия

Волгоградский губернатор Бочаров: обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Обломки одного из украинских беспилотников, который сбили над Волгоградской областью, упали на территории промпредприятия. Об этом сообщает глава российского региона Андрей Бочаров, его слова приводит областная администрация в Telegram-канале.

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор.

По его словам, никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов не зафиксировано. Атаку ВСУ отразили средства противовоздушной обороны (ПВО).

По данным Минобороны, в ночь на четверг, 26 декабря, над Волгоградской областью сбили три беспилотника. Еще по одному летательному аппарату удалось перехватить над Белгородской и Воронежской областью.

ЖЗЛ
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