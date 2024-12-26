В России оценили готовность сторон конфликта на Украине к переговорам

Политолог Чеснаков: стороны конфликта на Украине не готовы к снятию противоречий

В настоящее время стороны конфликта на Украине не готовы к реальным переговорам из-за принципиальных противоречий между ними. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков.

«Между позициями сторон конфликта — Россией, Украиной, Западом — существует ряд прямых противоречий. Эти противоречия принципиальны. Их невозможно временно "затолкать под ковер"», — оценил он готовность сторон к мирному урегулированию.

По мнению политолога, снятие подобных противоречий возможно, но лишь при признанных всеми компромиссах, различных компенсациях сторон друг другу. Однако на данный момент ни Россия, ни Украина и ее союзники к таким действиям не готовы, считает Чеснаков.

Ранее Папа Римский Франциск в рождественском обращении призвал «открыть врата» переговорам по Украине. Он также заявил о необходимости сложить оружие каждой из сторон конфликта.