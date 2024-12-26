В России оценили шанс на понимание Трампом первопричин конфликта с Украиной

Сенатор Джабаров: отношение Трампа к первопричинам СВО трудно оценить

Сейчас трудно оценить, поймет ли новоизбранный президент США Дональд Трамп первопричины конфликта России и Украины, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Здесь трудно оценивать шансы, потому что это будет совершенно новый человек в Белом доме. Трамп образца 2016 года и образца 2025 года — несколько разные люди Владимир Джабаров российский сенатор

«Несмотря на громкие заявления, что он прекратит войну очень быстро, я не уверен. Рецепт пока непонятен, как он собирается это сделать, но мы знаем свой рецепт. Рецепт один: для нашей страны должны быть предоставлены гарантии безопасности. Это может быть достигнуто только при одном условии, если Украина будет полностью демилитаризована, денацифицирована и превратится как минимум в нейтральное государство. [Необходимо] исходить из того, что все регионы, которые входят сейчас в состав России согласно нашей Конституции, останутся под нашей юрисдикцией. Эта тема не подлежит никакому обсуждению, здесь торг неуместен ни с какой стороны», — считает сенатор.

Также политик отметил, что для России важнее отстоять свою позицию, чем найти понимание США.

«Я думаю, что наши условия точно понятны, их неоднократно президент озвучивал, посмотрим, как среагирует на это Трамп. Но я думаю, для нас не это главное, для нас главное, как мы это думаем решать, а мы думаем решать так, как об этом говорил неоднократно глава нашего государства», — заключил он.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, спецпосланнику Дональда Трампа Киту Келлогу нужно разобраться в первопричинах конфликта на территории Украины. Дипломат надеется, что администрация нового главы США сможет вникнуть в суть противостояния. Также министр добавил, что Россия слышит сигналы команды Трампа о возобновлении диалога и, если они серьезны, готова на них откликнуться.