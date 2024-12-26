В России ответили на возмущение Байдена из-за ударов по энергетике Украины

Депутат Журова назвала странной реакцию Байдена на удары по энергетике Украины

Реакция президента США Джо Байдена на удары по энергетике Украины является странной, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На возмущение Байдена депутат ответила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Байден возмутился российскими ударами по военно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны.

«Это какая-то странная реакция, вообще-то с 2022 года это все происходит, может, он как-то подзабыл. (...) Выглядит странно», — отметила Журова.

Все эти атаки ведутся давно, почему только сейчас такая реакция? Тем более, что у нас тоже есть ситуация с террористическими атаками, в том числе по мирным жителям

Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

25 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.