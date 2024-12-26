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13:23, 26 декабря 2024Мир

В России ответили на возмущение Байдена из-за ударов по энергетике Украины

Депутат Журова назвала странной реакцию Байдена на удары по энергетике Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Roman Baluk / Reuters

Реакция президента США Джо Байдена на удары по энергетике Украины является странной, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. На возмущение Байдена депутат ответила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее Байден возмутился российскими ударами по военно-промышленному комплексу Украины и энергетической инфраструктуре страны.

«Это какая-то странная реакция, вообще-то с 2022 года это все происходит, может, он как-то подзабыл. (...) Выглядит странно», — отметила Журова.

Все эти атаки ведутся давно, почему только сейчас такая реакция? Тем более, что у нас тоже есть ситуация с террористическими атаками, в том числе по мирным жителям

Светлана Журовапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

25 декабря Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Кременчуге, Днепропетровске, Кривом Роге, Ивано-Франковской области.

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