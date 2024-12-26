В России подросток две недели назад ушел в школу и пропал

В Находке подросток две недели назад ушел в школу и не вернулся

В Находке Приморского края подросток две недели назад ушел в школу и до сих пор не вернулся. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

16-летний подросток ушел из дома 9 декабря. Его местонахождение неизвестно до сих пор. Краевое управление СК возбудило уголовное дело, его ход на контроль взял руководитель ведомства Александр Бастрыкин.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении краевого СК.

Ранее в Нижнем Тагиле после одного запрета родителей пропали 13-летние мальчик и девочка. Мать девочки посчитала, что приятель плохо на нее влияет, и объявила, что им нужно прекратить дружбу, после чего дети пропали.