Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:21, 26 декабря 2024Мир

В России прокомментировали возможную отправку миротворцев ООН на Украину

Дипломат Полянский усомнился в необходимости отправки миротворцев ООН на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Reuters

Первый зампостпреда миссии России при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский заявил, что отправка миротворцев ООН на Украину является «непонятной» мерой. Об этом он высказался в эфире, который провел в своем Telegram-канале.

Дипломат прокомментировал возможную отправку миротворцев ООН на Украину и усомнился в необходимости принятия этой меры.

«Но на определенном этапе, если на то будет согласие и РФ, и Украины, то, конечно же, ООН может сыграть какую-то роль. На ООНовской площадке, я считаю, вполне могут состояться какие-то контакты по Украине, пока этого не происходит», — допустил он.

Ранее британское издание The Spectator написало, что Украина может согласиться на создание демилитаризованной зоны, как это сделали Северная и Южная Корея. В то же время в России назвали «корейский сценарий» завершения спецоперации на Украине неприемлемым.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о повторном применении «Орешника»

      В Совфеде возложили на Россию ответственность за выход из ситуации кризиса

      Мать с ребенком получили в ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

      В России прокомментировали возможную отправку миротворцев ООН на Украину

      Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры

      Путин рассказал о наказании Европы со стороны Украины из-за российского газа

      Путин заявил об оплате транзита газа по территории Украины

      Путин назвал невозможной попытку поставки газа через Украину в условиях иска Киева

      Путин выразил готовность поставлять газ в ЕС через Польшу

      60-летняя Алена Апина в откровенном образе восхитила фанатов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше