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04:44, 26 декабря 2024Россия

В российском городе загорелся склад

МЧС: в Южно-Сахалинске загорелся склад на площади 500 кв. метров
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

В Южно-Сахалинске на площади 500 квадратных метров загорелся склад, расположенный на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после того, как диспетчер получил информацию о возгорании.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе, расположенном в селе Ям, в городском округе Домодедово.

В конце октября в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на складе удобрений. Огонь тогда перекинулся на соседнее здание и был локализован на 1300 квадратных метрах.

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