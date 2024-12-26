В российском городе загорелся склад

МЧС: в Южно-Сахалинске загорелся склад на площади 500 кв. метров

В Южно-Сахалинске на площади 500 квадратных метров загорелся склад, расположенный на проспекте Мира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

Пожарные прибыли на место происшествия через восемь минут после того, как диспетчер получил информацию о возгорании.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены 25 человек и семь единиц спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Подмосковье произошел пожар на складе, расположенном в селе Ям, в городском округе Домодедово.

В конце октября в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на складе удобрений. Огонь тогда перекинулся на соседнее здание и был локализован на 1300 квадратных метрах.