В российской школе нашли бездыханного охранника

В Екатеринбурге в школе №113 умер охранник

В Екатеринбурге в школе №113 бездыханного охранника обнаружили в столовой учебного заведения. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник агентства отметил, что россиянину было 60 лет. Он работал в охранном предприятии. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что в Пермском крае 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Первую помощь ученику оказали местные фельдшеры. Затем его отвезли в реанимацию, а потом на вертолете отправили в Пермь. Российскому юноше удалили осколки кости, однако врачи так и не смогли извлечь пулю. По словам родственников подростка, до конца жизни у него будет много ограничений.