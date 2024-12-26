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09:59, 26 декабря 2024Россия

В российской школе нашли бездыханного охранника

В Екатеринбурге в школе №113 умер охранник
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге в школе №113 бездыханного охранника обнаружили в столовой учебного заведения. Об этом стало известно Ura.ru.

Источник агентства отметил, что россиянину было 60 лет. Он работал в охранном предприятии. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Свердловские следователи пока произошедшее не комментировали.

До этого сообщалось, что в Пермском крае 15-летний школьник получил ранение из пневматической винтовки в висок на уроке по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Первую помощь ученику оказали местные фельдшеры. Затем его отвезли в реанимацию, а потом на вертолете отправили в Пермь. Российскому юноше удалили осколки кости, однако врачи так и не смогли извлечь пулю. По словам родственников подростка, до конца жизни у него будет много ограничений.

ЖЗЛ
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