Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад даже не пытается скрыть свои нападки на Россию

Запад даже не пытается скрыть свои нападки на Россию и подстрекательства последних десяти лет. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Эксперт также оценил отношение политиков западных стран и в особенности США к политическому руководству РФ. По его словам, на Западе не воспринимают руководящих лиц России всерьез, «легкомысленно пересекая красные линии».

Военный эксперт добавил, что насилие над мирными жителями в политических целях — это реалии сегодняшнего дня на Украине.

Ранее Джонсон заявил, что в случае прекращения Соединенными Штатами поставок помощи Украине она сможет продержаться всего несколько дней. По его мнению, нелепые высказывания властей США о скорой победе Киева и успехах украинской армии на поле боя связаны с тем, что в Штатах игнорируют сведения собственной разведки и прислушиваются лишь к той информации, которую предоставляет украинская сторона.