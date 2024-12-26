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19:52, 26 декабря 2024Мир

В США подсчитали обещания Трампа завершить конфликт на Украине

Axios: Трамп 33 раза обещал завершить конфликт на Украине в первый день на посту
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президента США Дональд Трамп не менее 33 раз обещал завершить конфликт на Украине в первый день на посту главы государства. Обещания политика подсчитало издание Axios.

Подсчеты проводились за период с января 2023 года до 6 декабря 2024 года.

Второе место по частоте упоминаний заняло обещание Трампа закрыть границу для нелегальных мигрантов (32 раза). На третьем месте заявления политика о готовности урезать финансирование школ, где обязательна вакцинация, и где учат, что в США укоренился расизм (26 упоминаний).

Кроме того, Трамп 25 раз говорил, что начнет «крупнейшую операцию по депортации» и 22 раза обещал прекратить принудительный переход на электромобили.

Ранее Трамп признал, что неоднократно обещал остановить боевые действия на Украине «в течение 24 часов», но это оказалось сложнее, чем он думал. Политик пообещал не сдаваться, чтобы прийти к мирному соглашению по украинскому вопросу.

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