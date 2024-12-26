В США такси въехало в толпу пешеходов

Fox News: в Нью-Йорке такси въехало в пешеходов, 6 человек пострадали

В центре Нью-Йорка такси въехало в толпу пешеходов, шесть человек пострадали. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Инцидент произошел на Геральд-сквер в центре Манхэттена 25 декабря около 16:00 по местному времени (0:00, 26 декабря по мск). В результате шесть человек получили травмы разной степени тяжести.

New York Post уточняет, что у водителя мог случиться сердечный приступ. Кроме того, были госпитализированы три человека, в том числе девятилетний ребенок.

Ранее в Мехико 40-летний водитель уснул за рулем, когда стоял на светофоре. Он случайно повернул руль, врезался в впереди стоящую машину и свалился в открытую канализацию рядом с дорогой.

