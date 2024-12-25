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16:00, 25 декабря 2024Из жизни

Мужчина уснул за рулем, упал в сточные воды и попал на видео

В Мексике мужчина уснул за рулем и упал в канализацию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Мехико, Мексика, спасли мужчину, который, будучи в автомобиле, упал в сточные воды. Об этом пишет Need To Know.

40-летний водитель уснул, когда стоял на светофоре. Он случайно повернул руль, врезался в впереди стоящую машину и свалился в открытую канализацию рядом с дорогой.

Мужчина, в которого врезался сонный водитель, тут же бросился ему на помощь, за ним поспешили и другие свидетели произошедшего. Автомобиль практически полностью ушел под воду, когда им удалось разбить заднее стекло камнем и оказаться в салоне машины. Спасение водителя попало на видео.

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Позже из канала вытащили и пострадавшую машину. Она не подлежит восстановлению. Уснувший мужчина и его спасатели не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Бразилии 59-летний священник пережил падение на машине с моста. Он упал с 20-метровой высоты, но смог выбраться из-под обломков сам.

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