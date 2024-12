Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

В Бразилии священник пережил падение на машине с 20-метровой высоты

В Бразилии 59-летний священник пережил падение на машине с моста. Об этом пишет Need To Know.

Отец Адельмо Серджио Гомеш ехал за рулем по мосту в районе Пара-ди-Минас, как вдруг потерял управление автомобилем и свалился на нем в овраг. Упав с 20-метровой высоты, машина приземлилась на крышу рядом с рекой.

Несмотря на внушительную высоту, Гомеш смог выбраться из-под обломков сам. Он сломал руку и ребро, а также получил порез на колене, но в остальном был цел. Оставив машину в зарослях, счастливчик позвонил другу-священнику и попросил его приехать за ним. Тот забрал Гомеша с места происшествия и отвез в больницу. Жизни удачливого священника ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Индии врачи спасли 30-летнего рабочего, упавшего на три металлических шеста. Он сорвался с крыши здания из-за расстегнувшегося страховочного пояса, но выжил.