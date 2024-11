Мужчина упал с крыши на три металлических шеста и выжил

В Индии выжил мужчина, пронзенный тремя шестами

В Индии врачи спасли 30-летнего рабочего, упавшего на три металлических шеста. Об этом сообщает Need To Know.

Чхоту Джатав работал на крыше здания недалеко от железнодорожной станции Гвалиор. Он висел на страховочном поясе, но тот неожиданно расстегнулся. Мужчина не смог удержаться и упал на шесты. Они пронзили его грудь, бок и руку, но ему удалось выжить.

Коллеги тут же бросились на помощь Джатаву. Они вызвали скорую, и пострадавшего экстренно доставили в больницу. В течение двух с половиной часов хирурги разрезали дисковой пилой металлические шесты и вынимали их куски из пациента.

Сейчас Джават находится в стабильном состоянии. Он восстанавливается в отделении интенсивной терапии.

Ранее сообщалось, что в Индии пожилая женщина упала на 61-сантиметровый железный прут из-за буйной коровы и выжила. Прут пронзил женщину через прямую кишку, но не задел органы и стенки кровеносных сосудов, поэтому его удалось успешно вытащить.