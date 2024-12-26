В США заявили о несбыточности обещаний Трампа по Украине

Дипломат Джатрас: обещание Трампа закончить конфликт на Украине несбыточно

Обещание избранного президента США Дональда Трампа закончить конфликт на Украине за один день является несбыточным. Об этом заявил отставной американский дипломат Джим Джатрас, передает РИА Новости.

«Нет, конечно, нет. Его подход — это классическое "искусство сделки", а именно угрозы и блеф. Он, вероятно, будет угрожать [Владимиру] Зеленскому: если вы не начнете переговоры, я прекращу помощь Украине. Затем он будет угрожать [Владимиру] Путину, говоря: если вы не начнете переговоры, я увеличу помощь Украине в разы», — отметил дипломат.

При этом Джатрас подчеркнул, что Москве не стоит ожидать в скором времени отмену антироссийских санкций. По его словам, процедура их внедрения и отмены является долгой и сложной, в связи с чем от них невозможно отказаться в скором времени.

Ранее бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что слова Трампа о готовности урегулировать мировые конфликты якобы являются лишь его типичным «фанфаронством», которое может привести к мировому кризису. Он добавил, что политика 47-го президента США может «привести к беде», так как тот полагается на личные отношения с зарубежными лидерами.