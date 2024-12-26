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17:34, 26 декабря 2024Забота о себе

Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

Эндокринолог Сидорова: тяга к сладкому может быть следствием строгих ограничений
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Строго ограничивать детей в сладостях в новогодние праздники не стоит, рассказала детский эндокринолог Юлия Сидорова. Миф о вредных новогодних конфет для детей она развеяла в беседе с Life.ru.

По словам специалистки, ничего страшного не случится, если ребенок в течение нескольких дней будет есть конфеты. «Это подарит ему хорошие эмоции и не приведет к тому, что он будет считать вкусности запретным плодом», — заверила врач. Она указала на то, что тяга к сладкому у детей может быть следствием строгих ограничений, а утешения в сладостях ребенок может искать из-за скуки и одиночества.

«Когда родители запрещают есть конфеты, говоря: "Это плохо, вредно", они лишь усиливают интерес ребенка к ним», — предупредила Сидорова. Врач уточнила, что запреты вызывают большой стресс и могут привести к расстройству пищевого поведения.

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Вместо того, чтобы строго следить за тем, сколько конфет есть ребенок, она посоветовала приучать его к сбалансированному питания, а во время новогодних каникул не переживать, что он ест больше сладостей. Таким образом дети смогут насладиться праздником, создать положительные ассоциации с каникулами, и избежать конфликтов в будущем.

Ранее клинический нутрициолог Дарья Русанова назвала россиянам самые вредные новогодние закуски. К ним врач отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные «намазки» из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы.

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