Врач развеяла миф о детях и новогодних конфетах

Эндокринолог Сидорова: тяга к сладкому может быть следствием строгих ограничений

Строго ограничивать детей в сладостях в новогодние праздники не стоит, рассказала детский эндокринолог Юлия Сидорова. Миф о вредных новогодних конфет для детей она развеяла в беседе с Life.ru.

По словам специалистки, ничего страшного не случится, если ребенок в течение нескольких дней будет есть конфеты. «Это подарит ему хорошие эмоции и не приведет к тому, что он будет считать вкусности запретным плодом», — заверила врач. Она указала на то, что тяга к сладкому у детей может быть следствием строгих ограничений, а утешения в сладостях ребенок может искать из-за скуки и одиночества.

«Когда родители запрещают есть конфеты, говоря: "Это плохо, вредно", они лишь усиливают интерес ребенка к ним», — предупредила Сидорова. Врач уточнила, что запреты вызывают большой стресс и могут привести к расстройству пищевого поведения.

Вместо того, чтобы строго следить за тем, сколько конфет есть ребенок, она посоветовала приучать его к сбалансированному питания, а во время новогодних каникул не переживать, что он ест больше сладостей. Таким образом дети смогут насладиться праздником, создать положительные ассоциации с каникулами, и избежать конфликтов в будущем.

Ранее клинический нутрициолог Дарья Русанова назвала россиянам самые вредные новогодние закуски. К ним врач отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные «намазки» из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы.