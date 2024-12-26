Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:10, 26 декабря 2024Интернет и СМИ

Японский чиновник пообещал натравить медведя на недовольных граждан

SN: в Японии чиновник пообещал натравить медведя на недовольных жителей Акиты
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Andrey Ivanov / Global Look Press

В Японии чиновник пообещал натравить медведя на жителей города Акита, которые остались недовольны решением властей по результату одного инцидента с диким животным. Об этом сообщает Sora News (SN).

В статье рассказывается, что однажды в один из супермаркетов города забрел медведь, он ворвался в магазин и напал на сотрудника, у пострадавшего диагностировали травмы головы и лица. Когда посетителей эвакуировали, а помещение опечатали, в округе установили клетки-ловушки, чтобы поймать животное.

На следующий день медведь попал в одну из ловушек, его усыпили. Однако после этого местная администация получила 56 звонков с жалобами несогласных, которых не устроило решение о судьбе дикого животного. В ответ губернатор префектуры пообещал натравить медведя на недовольных граждан.

«Назовите мне свой адрес, потому что я собираюсь отправить вам медведя. Если вы беспокоитесь о них, я отправлю его вам домой», — заверил чиновник.

В статье отмечается, что в сельских районах Японии в последние годы возникла проблема частых нападений медведей. Эксперты связывают тенденцию с сокращением числа охотников.

Ранее появилось видео, как во Франции арессивный кабан набросился на лыжника. Он стал кусать жертву за ноги, но в конце концов напарникам пострадавшего удалось отбить его у дикого животного.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Семь россиян погибли при крушении самолета в Казахстане. Обнаружен черный ящик

      Украинские беспилотники атаковали российский регион

      Капитан первого ранга высказался о взрывах на судне Ursa Major

      В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

      Трамп раскрыл личность будущего посла США в Панаме

      ВСУ получили подствольные дробовики для борьбы с БПЛА

      В репортаже из зоны СВО замазали флаг Российской Империи и лик Иисуса Христа

      Сотни заключенных сбежали из тюрьмы в Мозамбике

      Жители России смогут увидеть «Черную» Луну

      Российский сенатор рассказал о возможном решении Макрона насчет своего президентства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше