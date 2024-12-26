Японский чиновник пообещал натравить медведя на недовольных граждан

SN: в Японии чиновник пообещал натравить медведя на недовольных жителей Акиты

В Японии чиновник пообещал натравить медведя на жителей города Акита, которые остались недовольны решением властей по результату одного инцидента с диким животным. Об этом сообщает Sora News (SN).

В статье рассказывается, что однажды в один из супермаркетов города забрел медведь, он ворвался в магазин и напал на сотрудника, у пострадавшего диагностировали травмы головы и лица. Когда посетителей эвакуировали, а помещение опечатали, в округе установили клетки-ловушки, чтобы поймать животное.

На следующий день медведь попал в одну из ловушек, его усыпили. Однако после этого местная администация получила 56 звонков с жалобами несогласных, которых не устроило решение о судьбе дикого животного. В ответ губернатор префектуры пообещал натравить медведя на недовольных граждан.

«Назовите мне свой адрес, потому что я собираюсь отправить вам медведя. Если вы беспокоитесь о них, я отправлю его вам домой», — заверил чиновник.

В статье отмечается, что в сельских районах Японии в последние годы возникла проблема частых нападений медведей. Эксперты связывают тенденцию с сокращением числа охотников.

Ранее появилось видео, как во Франции арессивный кабан набросился на лыжника. Он стал кусать жертву за ноги, но в конце концов напарникам пострадавшего удалось отбить его у дикого животного.